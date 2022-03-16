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ОГА: Изюм – критическая точка, а Харьков оккупировать нереально

Среда, 16 марта 2022, 21:46

Позиции украинских военных в Харьковской области укрепляются, поэтому местные власти считают, что оккупировать Харьков не получится.

Источник: председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в комментарии hromadske.

Детали: По его словам, критической точкой области остается Изюм: ВСУ нанесли сокрушительные потери оккупационным силам, но город до сих пор находится в кольце, а люди остаются без света, тепла, электричества, мобильной связи.

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Также сложная ситуация в населенных пунктах Балаклея, Волчанск, Купянск, Липцы, Циркуны. Власти пытаются доставить людям гуманитарную помощь.

Синегубов отметил, что минувшей ночью в Харькове было 50 артиллерийских обстрелов.

Дословно: "Они хаотические: центр города, центральный рынок. Час назад попал снаряд в рынок у метро".

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Детали: Впрочем, местные власти считают оккупацию Харькова нереальной - из-за отсутствия поддержки оккупантов среди местного населения, а также из-за позиций ВСУ, которые ежедневно укрепляются.

Темы: Харьковвойна
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