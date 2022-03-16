Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція збільшить витрати на оборону на $300 млн в цьому році

Середа, 16 березня 2022, 22:57

Уряд Швеції заявив у середу, що збільшить витрати на оборону приблизно на 3 мільярди шведських крон (318,17 мільйона доларів) цього року, оскільки прагне прискорити переозброєння після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Це означає, що ми зможемо зміцнити наш потенціал на Готланді, збільшити кількість військових, збільшити поставки палива та боєприпасів, найважливіших поставок, і що ми зможемо розширити закупівлю техніки та транспортних засобів", - заявив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

Минулого тижня уряд Швеції заявив, що якомога швидше підвищить військовий бюджет до 2% ВВП, і обговорює з опозиційними партіями, як пришвидшити цей процес.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Швеція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Десятки громад перейшли до ПЦУ

відеоБосфор закривали через міну - імовірно одну з тих, якими РФ замінувала Чорне моря

Мер Чернігова: Місто рознесене вщент, залишилося менше половини жителів

У Криму мобілізують на війну, чоловіки виїжджають з півострова – звіт

У Києві та в області скасували анонсовану півторадобову комендантську годину

Україна та США створили формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Усі новини...
Швеція
Швеція надасть Україні ще 5000 одиниць протитанкової зброї
Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден
"Ми срали на ваші санкції": посол Росії у Швеції дав інтерв'ю
Останні новини
16:39
Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в РФ після блокувань
16:36
У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк
16:27
Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки – поради
16:25
Кулеба обережно анонсував домовленість зі США про протиракетну оборону
16:06
Raiffeisen Bank розглядає можливий вихід з РФ
15:58
Університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України
15:57
Росіяни знищили близько 4,5 тисячі будинків і 400 закладів освіти – Чернишов
15:54
Десятки громад перейшли до ПЦУ
15:53
відеоЗ екопарку у Харкові евакуювали кенгуру
15:43
відеоКулеба: Байден розуміє, що війна в Україні визначить хід історії ХХІ століття
Усі новини...