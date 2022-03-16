Швеція збільшить витрати на оборону на $300 млн в цьому році

Уряд Швеції заявив у середу, що збільшить витрати на оборону приблизно на 3 мільярди шведських крон (318,17 мільйона доларів) цього року, оскільки прагне прискорити переозброєння після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Це означає, що ми зможемо зміцнити наш потенціал на Готланді, збільшити кількість військових, збільшити поставки палива та боєприпасів, найважливіших поставок, і що ми зможемо розширити закупівлю техніки та транспортних засобів", - заявив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

Минулого тижня уряд Швеції заявив, що якомога швидше підвищить військовий бюджет до 2% ВВП, і обговорює з опозиційними партіями, як пришвидшити цей процес.