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Швеція збільшить витрати на оборону на $300 млн в цьому році

Середа, 16 березня 2022, 21:57

Уряд Швеції заявив у середу, що збільшить витрати на оборону приблизно на 3 мільярди шведських крон (318,17 мільйона доларів) цього року, оскільки прагне прискорити переозброєння після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Це означає, що ми зможемо зміцнити наш потенціал на Готланді, збільшити кількість військових, збільшити поставки палива та боєприпасів, найважливіших поставок, і що ми зможемо розширити закупівлю техніки та транспортних засобів", - заявив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

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Минулого тижня уряд Швеції заявив, що якомога швидше підвищить військовий бюджет до 2% ВВП, і обговорює з опозиційними партіями, як пришвидшити цей процес.

Теми: Швеція
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