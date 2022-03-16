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Швеция увеличит расходы на оборону на $300 млн в этом году

Среда, 16 марта 2022, 22:57

Правительство Швеции заявило в среду, что увеличит расходы на оборону примерно на 3 миллиарда шведских крон (318,17 миллиона долларов) в этом году, поскольку стремится ускорить перевооружение после вторжения России в Украину.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Это значит, что мы сможем укрепить наш потенциал на Готланде, увеличить количество военных, увеличить поставки топлива и боеприпасов, важнейшие поставки, и что мы сможем расширить закупку техники и транспортных средств", - заявил министр обороны Швеции Петер Гультквист.

На прошлой неделе правительство Швеции заявило, что как можно скорее повысит военный бюджет до 2% ВВП, и обсуждает с оппозиционными партиями, как ускорить этот процесс.

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Темы: Швеция
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