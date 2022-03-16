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Знищений драмтеатр у Маріуполі: МЗС закликає світ тиснути санкціями за звірства РФ

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 23:25

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити санкційних тиск на Росію після цілеспрямованого бомбового удару по драмтеатру Маріуполя, де переховувалися сотні мирних жителів міста. 

Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Дослівно: "Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших воєнних злочинів проти українців, була покарана...

У результаті бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилося під завалами. Наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих через триваючі обстріли...

Закликаємо міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу".

Деталі: У відомстві додали, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, Росія скоїла черговий воєнний злочин.

Передісторія: 

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  • 16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії.

Теми: Маріуполь
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