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Уничтоженный драмтеатр в Мариуполе: МИД призывает мир давить санкциями за зверства РФ

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 22:25
Уничтоженный драмтеатр в Мариуполе: МИД призывает мир давить санкциями за зверства РФ

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкционное давление на Россию после целенаправленного бомбового удара по драмтеатру Мариуполя, где скрывались сотни мирных жителей города.

Источник: представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook

Дословно: "Режим Путина уже давно пересек предел человечности. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждый человек, причастный к этому и сотне других военных преступлений против украинцев, был наказан...

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В результате бомбового удара была разрушена центральная часть здания театра, многие оказались под завалами. В настоящее время невозможно установить точное количество пострадавших из-за продолжающихся обстрелов...

Призываем международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать оказывать нашему государству поддержку для защиты украинского народа".

Детали: В ведомстве добавили, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.

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Предыстория:

  • 16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом убежища для сотен мариупольцев, потерявших свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии.

Темы: Мариуполь
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