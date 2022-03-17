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Росія не досягла жодної стратегічної мети в Україні – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 00:09
ТІЛО ЗАГИБЛОГО ОКУПАНТА ЛЕЖИТЬ У СНІГУ ПІД ХАРКОВОМ 26 ЛЮТОГО. ФОТО: GETTY IMAGES

У Генштабі ЗСУ заявляють, що наразі ворогом у повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 24 годину

Дослівно: "Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції".

Деталі: На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Білорусі, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ.

Повідомляється також, що з метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, які перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.

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Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.

У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях.

"Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла", - йдеться в повідомленні.

Корабельний склад чорноморського флоту РФ продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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