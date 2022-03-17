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Россия не достигла никакой стратегической цели в Украине – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 00:09
ТЕЛО ПОГИБШЕГО ОККУПАНТА ЛЕЖИТ В СНЕГУ ПОД ХАРЬКОВОМ 26 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

В Генштабе ВСУ заявляют, что в настоящее время врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Источник: оперативная информация Генштаба по состоянию на 24 часа

Дословно: "По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции".

Детали: На Волынском направлении российские оккупационные войска при полной поддержке военно-политического руководства Беларуси продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

Сообщается также, что с целью получения информации разведывательного характера белорусскими разведывательными органами осуществляется опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов не имеет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

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Противник не оставляет попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успехов нет.

В Южнобужском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях.

"После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники", - говорится в сообщении.

Корабельный состав Черноморского флота РФ продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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