Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав окупаційні війська скласти зброю, щоб російські матері не втратили дітей більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Якщо ваша війна, війна проти українського народу, триватиме ще, мами Росії втратять більше дітей, ніж у афганській та чеченській війнах, разом узятих.

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Навіщо вам це потрібно?

Кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс, шанс вижити…"

Деталі: Зеленський закликав строковиків і всіх російських солдатів скласти зброю – адже це "краще, ніж загинути на нашій українській землі".