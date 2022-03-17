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Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 01:08
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський закликав окупаційні війська скласти зброю, щоб російські матері не втратили дітей більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Якщо ваша війна, війна проти українського народу, триватиме ще, мами Росії втратять більше дітей, ніж у афганській та чеченській війнах, разом узятих.

Навіщо вам це потрібно?

Кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс, шанс вижити…"

Деталі: Зеленський закликав строковиків і всіх російських солдатів скласти зброю – адже це "краще, ніж загинути на нашій українській землі".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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