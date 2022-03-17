Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський
Четвер, 17 березня 2022, 00:08
Президент України Володимир Зеленський закликав окупаційні війська скласти зброю, щоб російські матері не втратили дітей більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Якщо ваша війна, війна проти українського народу, триватиме ще, мами Росії втратять більше дітей, ніж у афганській та чеченській війнах, разом узятих.
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Навіщо вам це потрібно?
Кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс, шанс вижити…"
Деталі: Зеленський закликав строковиків і всіх російських солдатів скласти зброю – адже це "краще, ніж загинути на нашій українській землі".
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