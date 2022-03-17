Россия потеряет больше, чем в афганской и чеченской войнах вместе – Зеленский
Четверг, 17 марта 2022, 00:08
Президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупационные войска сложить оружие, чтобы российские матери не потеряли детей больше, чем в афганской и чеченской войнах.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Если ваша война, война против украинского народа, будет продолжатся еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченской войнах, вместе взятых.
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Зачем вам это нужно?
Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить…"
Детали: Зеленский призвал срочников и всех российских солдат сложить оружие – ведь это "лучше, чем погибнуть на нашей украинской земле".
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