Россия потеряет больше, чем в афганской и чеченской войнах вместе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупационные войска сложить оружие, чтобы российские матери не потеряли детей больше, чем в афганской и чеченской войнах.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Если ваша война, война против украинского народа, будет продолжатся еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченской войнах, вместе взятых.

Зачем вам это нужно?

Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить…"

Детали: Зеленский призвал срочников и всех российских солдат сложить оружие – ведь это "лучше, чем погибнуть на нашей украинской земле".