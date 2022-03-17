Канада закриває своє небо для літаків із Білорусі

Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни.

Як повідомляє "Європейська правда", заборону введено у відповідь на підтримку офіційним Мінськом дій Росії.

Про це на своїй сторінці у twitter повідомляє міністрство транспорту Канади.

"Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення - всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи облітати над ним", – зазначається там.

Як повідомляється, таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників Росії.

"Ми без вагань вживемо негайних заходів, якщо буде підтверджено недотримання цих обмежень", - уточнює Міністерство транспорту Канади.

Нагадаємо, більшість західних країн, зокрема США, ЄС та Україна, закрили своє небо для білоруських авіакомпаній ще у травні минулого року – після інциденту із примусовою посадкою в аеропорту Мінську літака Ryanair.