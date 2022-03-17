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Канада закрывает свое небо для самолетов из Беларуси

Четверг, 17 марта 2022, 00:56

Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны.

Как сообщает "Европейская правда", запрет введен в ответ на поддержку официальным Минском действий России.

Об этом на своей странице в twitter сообщает министрство транспорта Канады.

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"Вступает в силу немедленно и к дальнейшему сообщению - всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или облетать над ним", – говорится там.

Как сообщается, такое ограничение является частью ряда экономических мер Канады против непосредственных сторонников России.

"Мы без колебаний предпримем немедленные меры, если будет подтверждено несоблюдение этих ограничений", - уточняет Министерство транспорта Канады.

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Напомним, большинство западных стран, в частности, США, ЕС и Украина, закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний еще в мае прошлого года – после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair.

Темы: КанадасанкцииБеларусьвойна
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