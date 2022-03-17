В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні
Четвер, 17 березня 2022, 01:06
Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.
Джерело: Міноборони Британії у Twitter
Дослівно: "Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку.
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Відтак Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення".