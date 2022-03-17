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В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 02:06

Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.

Джерело: Міноборони Британії у Twitter

Дослівно: "Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку.

Відтак Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення".

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Теми: авіаРосіяВелика Британіявійна
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