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В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 01:06
В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні
ФОТО: GETTY

Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.

Джерело: Міноборони Британії у Twitter

Дослівно: "Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку.

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Відтак Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення".

Теми: авіаРосіяВелика Британіявійна
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