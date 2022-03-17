В Минобороны Британии объяснили, почему удары авиации РФ настолько неточные
Четверг, 17 марта 2022, 02:06
Россия, вероятно, потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала прибегать к более старому и менее точному оружию.
Источник: Минобороны Британии в Twitter
Дословно: "Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше авиационного вооружения, чем планировалось изначально.
Следовательно, Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения".
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