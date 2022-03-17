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Люди під пострілами гармат і розривами "Градів" залишали Маріуполь – мер

Четвер, 17 березня 2022, 02:15
Вадим Бойченко, фото mariupolrada.gov.ua

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про бомбардування драмтеатру в місті, а також про людей, яким вдалося пройти відкритим коридором.

Джерело: звернення Бойченка

Пряма мова: "Нам не забезпечили режиму тиші, проте був відкритий коридор, і наші маріупольці під пострілами гармат, під розривами "Градів", під нальотами авіації, зневірившись, виїжджали з міста Маріуполя, це вдалося зробити близько 6,5 тис. машин за останні два дні.

А сьогодні прийшла така страшна трагедія у наше життя.

Сьогодні прямим попаданням був розбитий драмтеатр, де ховалися люди, впевнені, що їм пощастило.

Ми знаємо, що багатьом, на жаль, сьогодні не пощастило. І це дуже велика трагедія.

Але ми не здаватимемося..."

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Деталі: Мер зауважив, що продовжуватиме робити все для того, аби врятувалося якомога більше людей.

А також повідомив про частину маріупольців, вивезених у Запоріжжі, де вони матимуть необхідну першу допомогу.

Теми: Маріупольвійна
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