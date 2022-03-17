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Люди под выстрелами орудий и разрывами "Градов" покидали Мариуполь – мэр

Четверг, 17 марта 2022, 01:15
Люди под выстрелами орудий и разрывами Градов покидали Мариуполь – мэр
Вадим Бойченко, фото mariupolrada.gov.ua

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о бомбардировке драмтеатра в городе, а также о людях, которым удалось пройти открытым коридором.

Источник: обращение Бойченко

Прямая речь: "Нам не обеспечили режима тишины, но тем не менее, был отркрыт коридор, и наши мариупольци под выстрелами орудий, под разрывами "Градов", под налетами авиации, отчаявшись, выезжали из города Мариуполя, это удалось сделать порядка 6,5 тыс. машин за последние два дня…

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А сегодня пришла такая страшная трагедия в нашу жизнь…

Сегодня прямым попаданием был розбит драмтеатр, где прятались люди, уверенные, что им повезло.

Мы знаем, что многим, к сожелению сегодня не повезло. И это очень большая трагедия.

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Но мы не будем здаваться…"

Детали: Мэр отметил, что будет продолжать делать все для того, чтобы спаслось как можно больше людей.

А также сообщил о части мариупольцев, вывезенных в Запорожье, где они будут иметь необходимую первую помощь.

Темы: Мариупольвойна
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