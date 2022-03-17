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В Охтирському районі на Сумщині ЗСУ "повибивали артилерійські позиції" ворога – голова ОДА

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 02:04
В Охтирському районі на Сумщині ЗСУ повибивали артилерійські позиції ворога – голова ОДА
Велика Писарівка після обстрілів ворога. Фото: facebook Живицького

Голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький повідомив про основні напрямки, де велися бої, а також що в селах області загарбники скоюють мародерства.

Джерело: Facebook Живицького

Пряма мова: "Користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, рашисти сьогодні вирішили влаштувати "марші озброєння" по Сумщині".

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"Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю".

Деталі: Живицький повідомив, що на Сумщині відбувалися бої за Охтирський район.

Вночі окупанти "отримали по заслугах, наші "ювеліри" із ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції", – зазначає очільник Сумщини.

ВІДЕО ДНЯ

Вдень тривали бої за цей напрям.

У Боромлі українська армія знищила кілька російських САУ та БУК, а також бійці ЗСУ влучили у їхніх склад боєприпасів.

"Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку – за нашу Велику Писарівку. Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву", – повідомив Живицький.

Теми: Сумська областьвійна
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