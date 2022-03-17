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В Ахтырском районе на Сумщине ВСУ "выбили артиллерийские позиции" врага – глава ОГА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 02:04
В Ахтырском районе на Сумщине ВСУ выбили артиллерийские позиции врага – глава ОГА
Великая Писаревка после обстрелов врага. Фото: facebook Живицкого

Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об основных направлениях, где велись бои, а также что в селах области захватчики совершают мародерства.

Источник: Facebook Живицкого

Прямая речь: "Пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, решисты сегодня решили устроить "марши вооружения" по Сумщине".

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"Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: русские орки врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу".

Детали: Живицкий сообщил, что в Сумской области происходили бои за Ахтырский район.

Ночью оккупанты "получили по достоинству, наши "ювелиры" из ВСУ повыбивали их артиллерийские позиции", – отмечает глава Сумщины.

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Днем продолжались бои за это направление.

В Боромле украинская армия уничтожила несколько российских САУ и БУК, а также бойцы ВСУ попали в их боеприпасы.

"Несколько часов подряд продолжался бой еще в одном направлении – за нашу Великую Писаревку. Там российские враги сегодня видели ад наяву", – сообщил Живицкий.

Темы: Сумская областьвойна
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