"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США

Стрімінговий сервіс Netflix почав транслювати український серіал "Слуга народу" в США.

Джерело: Netflix

Дослівно: "Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США.

У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним".

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF