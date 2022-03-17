"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США
Стрімінговий сервіс Netflix почав транслювати український серіал "Слуга народу" в США.
Джерело: Netflix
Дослівно: "Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США.
У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним".
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
Нагадаємо: У 2016 році Netflix купив права на показ серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95".