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"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 01:43
Ви просили, він повернувся: Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США
ФОТО: GETTY

Стрімінговий сервіс Netflix почав транслювати український серіал "Слуга народу" в США.

Джерело: Netflix

Дослівно: "Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США.

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У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним".

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Нагадаємо: У 2016 році Netflix купив права на показ серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95".

Теми: СШАСлуга народу
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