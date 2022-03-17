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"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 02:43
ФОТО: GETTY

Стрімінговий сервіс Netflix почав транслювати український серіал "Слуга народу" в США.

Джерело: Netflix

Дослівно: "Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США.

У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним".

Нагадаємо: У 2016 році Netflix купив права на показ серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95".

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Теми: СШАСлуга народу
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