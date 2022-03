"Вы просили, он вернулся": Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США

Стриминговый сервис Netflix начал транслировать украинский сериал "Слуга народа" в США.

Источник: Netflix

Дословно: "Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США.

В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который вдруг становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным".

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF