Росіяни вразили ракетами три судна під прапором Панами в Чорному морі

Російські військові вразили ракетами три судна під панамським прапором в Чорному морі за час війни в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням Норіеля Арауза, адміністратора Панамського морського управління (AMP)

Деталі: Трьома кораблями були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. Одне судно затонуло, але про постраждалих не повідомляється. Два інші залишаються на плаву, але вони пошкоджені.

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AMP не повідомляє дати, коли кораблі були вражені.

За словами Арауза, щонайменше 10 кораблів все ще перебувають у Чорному морі, додавши, що ВМФ Росії обмежує вихід кораблів із цього району.

Панама має найбільший у світі реєстр судів під її прапором – понад 8000 суден.

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Нагадаємо: Також за час війни Росія підбила бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови, і турецький корабель.