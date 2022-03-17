Росіяни вразили ракетами три судна під прапором Панами в Чорному морі

Російські військові вразили ракетами три судна під панамським прапором в Чорному морі за час війни в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням Норіеля Арауза, адміністратора Панамського морського управління (AMP)

Деталі: Трьома кораблями були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. Одне судно затонуло, але про постраждалих не повідомляється. Два інші залишаються на плаву, але вони пошкоджені.

AMP не повідомляє дати, коли кораблі були вражені.

За словами Арауза, щонайменше 10 кораблів все ще перебувають у Чорному морі, додавши, що ВМФ Росії обмежує вихід кораблів із цього району.

Панама має найбільший у світі реєстр судів під її прапором – понад 8000 суден.

Нагадаємо: Також за час війни Росія підбила бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови, і турецький корабель.