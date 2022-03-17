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Россияне поразили ракетами три судна под флагом Панамы в Черном море

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 03:05
Россияне поразили ракетами три судна под флагом Панамы в Черном море
ФОТО: GETTY

Российские военные поразили ракетами три судна под панамским флагом в Черном море за время войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой Нориэля Арауза, администратора Панамского морского управления (AMP)

Детали: Тремя кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Одно судно затонуло, но о пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву, но они повреждены.

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AMP не сообщает дату, когда корабли были поражены.

По словам Арауза, не менее 10 кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.

У Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом – более 8000 судов.

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Напомним: Также за время войны Россия подбила бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы, и турецкий корабль.

Темы: Черное моревойнаРосcия
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