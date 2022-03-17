Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне поразили ракетами три судна под флагами Панамы в Черном море

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 04:05
ФОТО: GETTY

Российские военные поразили ракетами три судна под панамским флагом в Черном море за время войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой Нориэля Арауза, администратора Панамского морского управления (AMP)

Детали: Тремя кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Одно судно затонуло, но о пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву, но они повреждены.

AMP не сообщает дату, когда корабли были поражены.

По словам Арауза, не менее 10 кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.

У Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом – более 8000 судов.

Напомним: Также за время войны Россия подбила бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы, и турецкий корабль.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Черное моревойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

Все новости...
Черное море
Российские войска планируют окружить Одессу не с моря, а по суше из Николаевской области – Труханов
Российский корабль-разведчик стрелял в воздух вблизи Одессы – ОВА
Из-за обстрелов оккупантов возле Одессы погиб житель, еще один ранен
Последние новости
13:11
В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из Украины
13:07
Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ
13:05
Оккупанты мобилизованных из ОРДЛО бросают как "пушечное мясо" – разведка
12:55
Резервы НБУ превышают довоенные
12:52
видеоКак умрет Путин: аниматоры предложили несколько вариантов
12:46
В России заявляют что рассматривается вопрос отключения их от GPS
12:38
документРоссия заминировала море от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины
12:37
Враг двумя ракетными ударами убил 9 человек под Запорожьем
12:33
Германия доставила Украине только 500 из обещанных 2700 ПЗРК "Стрела" - СМИ
12:31
ВСУ подтвердили ракетный удар на Франковщине, но не знают был ли это "Кинжал"
Все новости...