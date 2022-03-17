Війна Росії з Україною "не йде на користь" Китаю – посол

Посол Китайської Народної Республіки в США Цинь Ган запевнив, що Китаю "не йде на користь" війна Росії в Україні.

Джерело: Ган у статті The Washington Post

Пряма мова: "Були повідомлення, що Китай раніше знав про військові дії Росії і вимагав від РФ відкласти їх до завершення зимових Олімпійських ігор.

У нещодавніх чутках також ішлося, що Росія просить військової допомоги Китаю.

Дозвольте мені заявити: твердження, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею чи давав мовчазну згоду на неї, є чистою дезінформацією".

"Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю".

"Стосовно України позиція Китаю є об’єктивною та неупередженою: цілі та принципи Статуту ООН мають повністю дотримуватись; необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, у тому числі й України".

Деталі: Ган вказав також на те, що пов’язують "Тайвань і Україну, щоб підвищити ризики конфлікту в Тайванській протоці".

У відповідь на це він зауважив: "Україна – суверенна держава, а Тайвань – невід’ємна частина території Китаю. Питання Тайваню — це внутрішня справа Китаю".

Посол висловив сподівання, що Сполучені Штати не "підтримують сепаратизм "незалежності Тайваню" в будь-якій формі".