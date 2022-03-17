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Война России с Украиной "не идет на пользу" Китаю – посол

Четверг, 17 марта 2022, 04:57
фото: Getty Images

Посол Китайской Народной Республики в США Цинь Ган заверил, что Китаю "не идет на пользу" война России в Украине.

Источник: Ган в статье The Washington Post

Прямая речь: "Были сообщения, что Китай раньше знал о военных действиях России и потребовал от РФ отложить их до завершения зимних Олимпийских игр.

В недавних слухах также говорилось, что Россия просит военной помощи Китая.

Позвольте мне заявить: утверждение, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или давал молчаливое согласие на нее, является чистой дезинформацией".

"Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю".

"Что касается Украины, позиция Китая является объективной и беспристрастной: цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться; необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины".

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Детали: Ган указал также на то, что "Тайвань и Украина, чтобы повысить риски конфликта в Тайванском проливе".

В ответ на это он отметил: "Украина – суверенное государство, а Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Вопрос Тайваня – это внутреннее дело Китая".

Посол выразил надежду, что Соединенные Штаты не "поддерживают сепаратизм "независимости Тайваня" в какой-либо форме".

Темы: КитайвойнаРосcияУкраина
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