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Рада розгляне закони на підтримку бізнесу та обороноздатності – Стефанчук

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 05:55
Руслан Стефанчук. Фото з Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що ВР спільно з урядом та Офісом Президента готує законопроєкти для підтримки економіки, підприємництва та обороноздатності України.

Джерело: Стефанчук сказав в ефірі телеканалу "Рада", цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я думаю, що наступні законопроєкти, які ми будемо разом з урядом, з Офісом Президента розглядати та вносити, будуть стосуватися в першу чергу нормалізації питань, пов’язаних з економікою, питань оподаткування для того, щоб створити всі умови для бізнесу.

Звичайно, продовжуватимемо приймати законодавчі акти, які є вкрай необхідними для посилення обороноздатності нашої держави, для підтримки Збройних сил України, для підтримки інших підрозділів, які ведуть бойові дії за Україну".

Деталі: За словами Стефанчука, також буде напрацьовано низку законодавчих актів, які стосуються підтримки України за кордоном.

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Теми: Верховна РадаСтефанчук
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