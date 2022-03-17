Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада рассмотрит законы в поддержку бизнеса и обороноспособности – Стефанчук

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 04:55
Рада рассмотрит законы в поддержку бизнеса и обороноспособности – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото с Facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что ВР совместно с правительством и Офисом Президента готовит законопроекты для поддержки экономики, предпринимательства и обороноспособности Украины.

Источник: Стефанчук сказал в эфире телеканала "Рада", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, что следующие законопроекты, которые мы будем вместе с правительством, с Офисом Президента рассматривать и вносить, будут касаться, в первую очередь, нормализации вопросов, связанных с экономикой, вопросов налогообложения для того, чтобы создать все условия для бизнеса .

Реклама:

Конечно, будем продолжать принимать законодательные акты, которые крайне необходимы для усиления обороноспособности нашего государства, для поддержки Вооруженных сил Украины, для поддержки других подразделений, ведущих боевые действия за Украину".

Детали: По словам Стефанчука, также будет наработан ряд законодательных актов, касающихся поддержки Украины за границей.

Темы: Верховная РадаСтефанчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: