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Рада рассмотрит законы в поддержку бизнеса и обороноспособности – Стефанчук

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 05:55
Руслан Стефанчук. Фото с Facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что ВР совместно с правительством и Офисом Президента готовит законопроекты для поддержки экономики, предпринимательства и обороноспособности Украины.

Источник: Стефанчук сказал в эфире телеканала "Рада", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, что следующие законопроекты, которые мы будем вместе с правительством, с Офисом Президента рассматривать и вносить, будут касаться, в первую очередь, нормализации вопросов, связанных с экономикой, вопросов налогообложения для того, чтобы создать все условия для бизнеса .

Конечно, будем продолжать принимать законодательные акты, которые крайне необходимы для усиления обороноспособности нашего государства, для поддержки Вооруженных сил Украины, для поддержки других подразделений, ведущих боевые действия за Украину".

Детали: По словам Стефанчука, также будет наработан ряд законодательных актов, касающихся поддержки Украины за границей.

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Темы: Верховная РадаСтефанчук
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