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Twitter: Понад 50 тисяч твітів містили брехню про війну в Україні

Четвер, 17 березня 2022, 05:25
Twitter: Понад 50 тисяч твітів містили брехню про війну в Україні
ФОТО: GETTY

Соцмережа Twitter видалила або позначила як недостовірні понад 50 тисяч повідомлень, що містили оманливу або неточну інформацію щодо війни Росії проти України.

Джерело: віце-президент із публічної політики Twitter Шинейд МакСвіні

Деталі: Зазначається, що такі твіти містили, зокрема, старі ролики, що видавали за нібито зняті  в Україні.

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Крім того, з початку війни в Україні Twitter видалив понад 75 тисяч профілів, що містили спам та маніпуляції.

Також соцмережа почала додавати позначки для багатьох профілів державних ЗМІ з Білорусі, і також позначила один профіль державних ЗМІ в Україні (який саме, не уточнюється).

Дослівно: "Ми також помітили суттєве збільшення обсягу контенту, який поширювався в оманливому або неточному контексті, зокрема старі відео конфліктів, які видавали за такі, що відбувалися в Україні. Згідно з нашою політикою щодо штучно створених і спеціально оброблених медіафайлів ми позначили або видалили понад  50 тисяч зразків контенту".

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Теми: соцмережівійна
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