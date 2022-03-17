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Twitter: Более 50 тысяч твитов содержали ложь о войне в Украине

Четверг, 17 марта 2022, 05:25
Twitter: Более 50 тысяч твитов содержали ложь о войне в Украине
ФОТО: GETTY

Соцсеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч сообщений, содержащих обманчивую или неточную информацию о войне России против Украины.

Источник: вице-президент по публичной политике Twitter Шинейд МакСуини

Детали: Отмечается, что такие твиты содержали, в частности, старые ролики, которые выдавали за якобы снятые в Украине.

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Кроме того, с начала войны в Украине Twitter удалил более 75 тысяч профилей, содержащих спам и манипуляции.

Также соцсеть начала добавлять отметки для многих профилей государственных СМИ из Беларуси, и также обозначила один профиль государственных СМИ в Украине (какой именно, не уточняется).

Дословно: "Мы также заметили существенное увеличение объема контента, который распространялся в обманчивом или неточном контексте, в частности старые видео конфликтов, которые выдавали за происходившие в Украине. Согласно нашей политике насчет  искусственно созданных и специально обработанных медиафайлов мы обозначили или удалили 50 тысяч образцов контента".

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Темы: соцсетивойна
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