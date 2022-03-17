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Путін озвучив мету війни проти України: За майбутнє Росії

Ольга Глущенко Четвер, 17 березня 2022, 06:40
Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".

Джерело: Путін, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатися Росією".

Деталі: Путін назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.

До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.

Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.

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Країну, за словами Путіна, намагаються "відправити за Можай", "перетворити на слабку, залежну" і, "у кращому для них варіанті", розчленувати.

При цьому, заявив він, західні країни робитимуть ставку на "п'яту колону".

Захід, за вважає Путін, намагається розколоти російське суспільство, роблячи ставку "на так звану п'яту колону, на націонал-зрадників, на тих, хто заробляє гроші тут, у нас, а живе там, і "живе" навіть не в географічному сенсі слова , а за своїми думками, за своєю рабською свідомістю.

"Я зовсім не засуджую тих, у кого вілла в Маямі або на Французькій Рив'єрі, хто не може обійтися без фуа-гра, устриць або так званих ґендерних свобод. Але проблема абсолютно не в цьому, а в тому, що багато хто з таких людей, за своєю суттю, ментально перебуває саме там, а не тут, не з нашим народом, не з Росією", – сказав президент.

За словами Путіна, російський народ "завжди зможе відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників", а останніх просто "виплюне, як мушку, що випадково залетіла в рот".

На його думку, таке "природне та необхідне самоочищення суспільства" зміцнить країну.

Як підкреслив глава російської держави, багато країн змирилися з тим, "щоб жити, зігнувши спину і улесливо приймаючи всі рішення свого суверена", але Росія ніколи не буде "в такому жалюгідному та приниженому стані".

Теми: ПутінРосіявійна
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