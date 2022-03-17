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Збита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина

Євген КізіловЧетвер, 17 березня 2022, 05:47
Збита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина
Постраждалий будинок, скриншот з відео ДСНС

У Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Загинула одна особа, ще троє постраждали.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: 17 березня о 5:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

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На місце події прибули вогнеборці, які встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі.

О 5:49 пожежу на площі 20 кв. м ліквідовано.

Проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.

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За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа.

Пізніше "Суспільне" повідомило, що в КМДА уточнили - пошкоджені дві багатоповерхівки в Дарницькому районі, а кількість травмованих зросла до чотирьох. На місці продовжують працювати рятувальники.

Теми: Київнадзвичайна подіявійнажертви
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