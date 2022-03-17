Сбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

В Киеве в результате падения остатков сбитой российской ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажном доме. Погиб один человек, еще трое пострадали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: 17 марта в 5:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы.

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.

В 5:49 пожар на площади 20 кв. м ликвидирован.

Проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

По предварительной информации, из дома эвакуированы 30 человек. Погиб 1 человек, еще 3 пострадали.

Позже "Общественное" сообщило, что в КГГА уточнили - повреждены две многоэтажки в Дарницком районе, а количество травмированных выросло до четырех. На месте продолжают работу спасатели.