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Харківщина: у Мерефі зруйновано школу та будинок культури, є поранені

Олена РощінаЧетвер, 17 березня 2022, 06:18
Харківщина: у Мерефі зруйновано школу та будинок культури, є поранені
Фото ДСНС

У Мерефі о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкоджено сусідні будинки, є постраждалі серед військових.

Джерело: голова Мереф'янської громади Веніамін Сітов "Суспільному", ДСНС

Пряма мова: "Влучили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні".

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Деталі: Поруч із будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва. 

Другий удар завдали по школі, там без жертв. Пожежу у школі продовжують гасити.

Пряма мова: "Поруч з БК – інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо".

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Цьому передувало: У ніч на 3 березня у Мереф'янській громаді війська розбомбили село Яковлівка: було зруйновано все селище, а саме 45 будинків, 21 з яких зруйновано повністю. Внаслідок бомбардування 24 людини травмовані, троє загинули, серед них один військовий та двоє цивільних.

Теми: Харківська областьвійна
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