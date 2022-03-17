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Харьковщина: в Мерефе разрушены школа и дом культуры, есть раненные

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 07:18
Фото ГСЧС

В Мерефе в 3:30 утра в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повреждены соседние дома, есть пострадавшие среди военных.

Источник: глава Мерефянской общины Вениамин Ситов каналу "Суспільне", ГСЧС

Прямая речь: "Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди. Среди гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать до разрушения, военных отправили в больницу".

Детали: Рядом со зданием культуры пострадали корпуса института овощеводства и бахчеводства.

Второй удар нанесли по школе, там без жертв. Пожар в школе продолжают тушить.

Прямая речь: "Рядом с ДК – институт овощеводства и бахчеводства, стекол нет, крыши нет, вокруг все разрушено... Второй удар был по школе, самая большая школа у меня, попадание в центр школы. Там никого не было, но школа сейчас горит, она деревянная, старинная, ныне гасим".

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Этому предшествовало: В ночь на 3 марта в Мерефянской общине войска разбомбили село Яковлевка: был разрушен весь поселок, а именно 45 домов, 21 из которых полностью разрушены. В результате бомбардировки 24 человека травмированы, трое погибли, среди них один военный и двое гражданских.

Темы: Харьковская областьвойна
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