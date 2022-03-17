Росіяни влаштували в Рубіжному пекло: горіли 27 будинків

Російські окупанти цілу ніч обстрілювали місто Рубіжне у Луганській області, пошкоджено щонайменше 27 будинків, також горіли будинки у Попасній і Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку".

Деталі: Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Гайдай зазначив, що російська армія цілеспрямовано обстрілює мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати.

Він нагадав, що днями ворог обстріляв автобуси з біженцями в Рубіжному, а 16 березня тих, хто їхав з Маріуполя.

Гайдай розповів, що "ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної".