Россияне устроили в Рубежном ад: горели 27 домов

Российские оккупанты всю ночь обстреливали город Рубежное в Луганской области, повреждено не менее 27 домов, также горели дома в Попасной и Северодонецке.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали не менее 27 домов, кое-где целыми улицам.

Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке".

Детали: Информация о пострадавших уточняется.

Гайдай отметил, что российская армия целенаправленно обстреливает мирных жителей, которым даже не позволяют безопасно уехать.

Он напомнил, что на днях враг обстрелял автобусы с беженцами в Рубежном, а 16 марта тех, кто уезжал из Мариуполя.

Гайдай рассказал, что "едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной".