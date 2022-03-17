Россияне устроили в Рубежном ад: горели 27 домов
Российские оккупанты всю ночь обстреливали город Рубежное в Луганской области, повреждено не менее 27 домов, также горели дома в Попасной и Северодонецке.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали не менее 27 домов, кое-где целыми улицам.
Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке".
Детали: Информация о пострадавших уточняется.
Гайдай отметил, что российская армия целенаправленно обстреливает мирных жителей, которым даже не позволяют безопасно уехать.
Он напомнил, что на днях враг обстрелял автобусы с беженцами в Рубежном, а 16 марта тех, кто уезжал из Мариуполя.
Гайдай рассказал, что "едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной".