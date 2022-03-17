Глава МЗС Франції вважає, що Путін лише вдає спроби домовитися з Києвом

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що російська сторона лише вдає спроби перемовин про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien, пише "Європейська правда".

"Передусім потрібне припинення вогню. Тільки після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні - це не переговори", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

На запитання про те, який розвиток подій можливий далі, Ле Дріан сказав, що очікує посилення брутальної війни.

"Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку: максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнення становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір – невибіркові бомбардування, так звані "гуманітарні коридори", щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини", – зазначив міністр.

Він додав, що якщо дійде до застосування в Україні хімічної зброї, у Франції не будуть мати сумнівів, яка сторона це зробила.

"Якщо буде атака хімічною чи бактеріологічною зброєю, ми будемо розуміти, хто за цим стоїть - що це Росія. Застосування неконвенційних засобів буде означати неприпустиму ескалацію і на це потрібна буде "реакція без табу", у формі абсолютно масштабних і радикальних економічних санкцій", - сказав Ле Дріан.

Він не навів прикладів таких надзвичайних заходів.

Міністр оборони Литви зі свого боку натякнув, що у НАТО обговорювали відповідь на потенційне застосування Росією зброї масового ураження і що реакція може виявитись набагато жорсткішою, ніж розраховує Путін.