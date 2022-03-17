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Глава МИД Франции считает, что Путин имитирует попытки договориться с Киевом

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 08:40
Жан-Ив Ле Дриан, фото Getty Images

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российская сторона только создает видимость переговоров о прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью Le Parisien, пишет "Европейская правда".

"Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

На вопрос о том, какое развитие событий возможно дальше, Ле Дриан сказал, что ожидает усиления брутальной войны.

 "Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику: максималистические требования, требования капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор – неизбирательные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы потом заявить, что это противник не соблюдает договоренности, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме видимости переговоров", – отметил министр.

Он добавил, что если дойдет до применения в Украине химического оружия, во Франции не будут сомневаться, какая сторона это сделала.

"Если будет атака химическим или бактериологическим оружием, мы будем понимать, кто за этим стоит – что это Россия. Применение неконвенционных средств будет означать недопустимую эскалацию и на это потребуется "реакция без табу", в форме абсолютно масштабных и радикальных экономических санкций", – сказал Ле Дриан. 

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Он не привел примеров таких чрезвычайных мер.

Министр обороны Литвы со своей стороны намекнул, что в НАТО обсуждали ответ на потенциальное применение Россией оружия массового поражения и что реакция может оказаться более жесткой, чем рассчитывает Путин.

Темы: ПутинРосcиявойнаФранция
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