Евакуація з Бучі має поновитися в четвер, у місто везуть гуманітарку

17 березня чотири автобуси привезуть у Бучу під Києвом продукти й ліки, а після цього мають вивезти людей, які чекають на евакуацію.

Джерело: Бучанська міська рада

Дослівно: "Сьогодні у Бучу буде доставлено гуманітарний вантаж. Продукти і медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради.

Привезуть найнеобхідніше у місто у чотирьох автобусах, які після того можуть евакуювати жителів.

Орієнтовний час прибуття – 11:30".

Нагадаємо: З вечора вівторка до ранку четверга у Києві та Київській області тривала комендантська година.