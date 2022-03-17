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Евакуація з Бучі має поновитися в четвер, у місто везуть гуманітарку

Олена РощінаЧетвер, 17 березня 2022, 09:00

17 березня чотири автобуси привезуть у Бучу під Києвом продукти й ліки, а після цього мають вивезти людей, які чекають на евакуацію. 

Джерело: Бучанська міська рада

Дослівно: "Сьогодні у Бучу буде доставлено гуманітарний вантаж. Продукти і медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради.

Привезуть найнеобхідніше у місто у чотирьох автобусах, які після того можуть евакуювати жителів.

Орієнтовний час прибуття – 11:30".

Нагадаємо: З вечора вівторка до ранку четверга у Києві та Київській області тривала комендантська година. 

Теми: евакуаціяКиївська областьвійна
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