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Эвакуация из Бучи должна возобновиться в четверг, в город везут гуманитарку

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 08:00

17 марта четыре автобуса привезут в Бучу под Киевом продукты и лекарства, а после этого должны вывезти людей, которые ждут эвакуации.

Источник: Бучанский городской совет

Дословно: "Сегодня в Бучу будет доставлен гуманитарный груз. Продукты и медикаменты разгрузят в помещении Бучанского городского совета.

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Привезут самое необходимое в город в четырех автобусах, которые затем могут эвакуировать жителей.

Ориентировочное время прибытия – 11:30".

Напомним: С вечера вторника до утра четверга в Киеве и Киевской области длился комендантский час.

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Темы: эвакуацияКиевская областьвойна
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