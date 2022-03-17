Эвакуация из Бучи должна возобновиться в четверг, в город везут гуманитарку
Четверг, 17 марта 2022, 09:00
17 марта четыре автобуса привезут в Бучу под Киевом продукты и лекарства, а после этого должны вывезти людей, которые ждут эвакуации.
Источник: Бучанский городской совет
Дословно: "Сегодня в Бучу будет доставлен гуманитарный груз. Продукты и медикаменты разгрузят в помещении Бучанского городского совета.
Привезут самое необходимое в город в четырех автобусах, которые затем могут эвакуировать жителей.
Ориентировочное время прибытия – 11:30".
Напомним: С вечера вторника до утра четверга в Киеве и Киевской области длился комендантский час.