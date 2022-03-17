У Пентагоні вважають, що моральний дух окупантів може зламати бажання до продовження війни – ЗМІ

Чиновники Пентагону впевнені, що велика кількість загиблих росіян на війні в Україні, як повідомляє розвідка, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій.

Джерело: NYT з посиланням на дані розвідки та на співрозмовників у Пентагоні

Деталі: "Консервативні оцінки" американської розвідки повідомляють про 7 тисяч загиблих російських солдатів на війні, ще від 14 до 21 поранених. Вони нагадують, що це більше, ніж загальна кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані.

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При цьому джерела The New York Times наголосили, що їхні дані щодо загиблих можуть бути неточними. Загалом, за інформацією видання, з боку Росії у війні беруть участь понад 150 тисяч військовослужбовців.

Чиновники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, що зростає, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій. Результат, за їхніми словами, показано у звітах розвідки, які високопосадовці в адміністрації Байдена читають щодня: один нещодавній звіт був присвячений низькому моральному духу серед російських військовослужбовців і описував, як солдати просто паркували свої машини та йшли до лісу.

У Пентагоні також зазначають, що оскільки російські сухопутні війська безладні, російський президент Володимир Путін все частіше атакує українські міста, житлові будинки, лікарні та школи.

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Це повітряне бомбардування, за словами офіційних осіб, допомогло замаскувати погані дії російських військових на землі.