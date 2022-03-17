Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Пентагоні вважають, що моральний дух окупантів може зламати бажання до продовження війни – ЗМІ

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 09:08

Чиновники Пентагону впевнені, що велика кількість загиблих росіян на війні в Україні, як повідомляє розвідка, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій.

Джерело: NYT з посиланням на дані розвідки та на співрозмовників у Пентагоні

Деталі: "Консервативні оцінки" американської розвідки повідомляють про 7 тисяч загиблих російських солдатів на війні, ще від 14 до 21 поранених. Вони нагадують, що це більше, ніж загальна кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані.

При цьому джерела The New York Times наголосили, що їхні дані щодо загиблих можуть бути неточними. Загалом, за інформацією видання, з боку Росії у війні беруть участь понад 150 тисяч військовослужбовців.

Чиновники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, що зростає, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій. Результат, за їхніми словами, показано у звітах розвідки, які високопосадовці в адміністрації Байдена читають щодня: один нещодавній звіт був присвячений низькому моральному духу серед російських військовослужбовців і описував, як солдати просто паркували свої машини та йшли до лісу.

У Пентагоні також зазначають, що оскільки російські сухопутні війська безладні, російський президент Володимир Путін все частіше атакує українські міста, житлові будинки, лікарні та школи.

Це повітряне бомбардування, за словами офіційних осіб, допомогло замаскувати погані дії російських військових на землі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАРосіявійнаПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
США
США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами
Померла колишня очільниця Держдепу США Мадлен Олбрайт 
Україна отримала першу частину зброї від США із нового пакету на $800 млн
Останні новини
02:01
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ
01:49
ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники
01:39
ЄС допускає встановлення максимально можливої ціни на газ
01:28
"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку
01:25
У Вільнюсі поїзд на Калінінград проходить повз виставку фотографій війни в Україні
01:18
Зняття з "газової голки" та плач олігархів: економічні підсумки
00:57
Шмигаль закликав мерів всього світу допомагати українським містам
00:55
Сумщина: ворог знову бомбардував Охтирку – голова ОВА
00:44
Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону
00:38
Уряд проплатив авансом квітневі пенсії
Усі новини...