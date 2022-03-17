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В Пентагоне считают, что моральный дух оккупантов может сломать желание к продолжению войны – СМИ

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 09:08

Чиновники Пентагона уверены, что большое и растущее число погибших россиян на войне в Украине, как сообщает разведка, может разрушить желание к продолжению боевых действий. 

Источник: NYT со ссылкой на данные разведки и на собеседников в Пентагоне

Детали: "Консервативные оценки" американской разведки сообщают о 7 тысячах погибших российских солдат на войне, еще от 14 до 21 раненых. Они напоминают, что это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.

При этом источники The New York Times подчеркнули, что их данные о погибших могут быть неточны. Всего, по информации издания, со стороны России в войне участвуют более 150 тысяч военнослужащих.

Чиновники Пентагона говорят, что большое и растущее число погибших на войне может разрушить желание к продолжению боевых действий. Результат, по их словам, отражен в отчетах разведки, которые высокопоставленные чиновники в администрации Байдена читают каждый день: один недавний отчет был посвящен низкому моральному духу среди российских военнослужащих и описывал, как солдаты просто парковали свои машины и уходили в лес.

В Пентагоне также отмечают, что, поскольку российские сухопутные войска находятся в беспорядке, российский президент Владимир Путин все чаще атакует украинские города, жилые дома, больницы и школы.

Эта воздушная бомбардировка, по словам официальных лиц, помогла замаскировать плохие действия российских военных на земле.

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Темы: СШАРосcиявойнаПутин
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