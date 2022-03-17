У Києві відновило роботу метро: де їде
У Києві після посиленої комендантської години метро відновило роботу в режимі перевезень.
Джерело: Facebook-сторінка столичного метрополітену, КМДА
Деталі: Згідно з повідомленням рух організоувано по:
Червоній лінії - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська" та "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
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Гграфік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:30 до 19:00.
Наземний громадський транспорт у скороченому складі працює лише за окремими маршрутами.
Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:
№21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна"
№21к – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської
№24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна"
№32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№47 – від ст. м. "Нивки" – до вул. Стеценка
№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона
№55 – від Дарницької площі до мосту Патона
№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України
№62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"
№69 – від ст. м. "Палацу Спорту" до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
№73 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
№90 – від вул. Туполева до вул. Симиренка
№91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. "Шулявська" – Севастопольска площа – Деміївська пл. – ст. м. "Голосіївська"
№97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)
№99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№101 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна"
№101К – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№103 – від вул. Світлицького до ст.м. "Академмістечко" через пл. Марченка
№114 – від вул. Милославської до Дарницької пл.
№114К – від Милославської до ж. м. Райдужний
№115 – від вул. Заслонова до мосту Патона
№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона
Рух автобусних маршрутів, №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється
Трамвайні маршрути:
Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами:
№2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа"
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
В роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.