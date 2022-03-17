У Києві відновило роботу метро: де їде

У Києві після посиленої комендантської години метро відновило роботу в режимі перевезень.

Джерело: Facebook-сторінка столичного метрополітену, КМДА

Деталі: Згідно з повідомленням рух організоувано по:

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Червоній лінії - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська" та "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

ВІДЕО ДНЯ

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Гграфік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:30 до 19:00.

Наземний громадський транспорт у скороченому складі працює лише за окремими маршрутами.

Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:

№21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна"

№21к – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської

№24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна"

№32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№47 – від ст. м. "Нивки" – до вул. Стеценка

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона

№55 ­– від Дарницької площі до мосту Патона

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України

№62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"

№69 – від ст. м. "Палацу Спорту" до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№73 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№90 – від вул. Туполева до вул. Симиренка

№91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. "Шулявська" – Севастопольска площа – Деміївська пл. – ст. м. "Голосіївська"

№97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№101 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна"

№101К – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№103 – від вул. Світлицького до ст.м. "Академмістечко" через пл. Марченка

№114 – від вул. Милославської до Дарницької пл.

№114К – від Милославської до ж. м. Райдужний

№115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона

Рух автобусних маршрутів, №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється

Трамвайні маршрути:

Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами:

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа"

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

В роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.