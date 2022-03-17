В Киеве возобновило работу метро: где едет
В Киеве после усиленного комендантского часа метро возобновило работу в режиме перевозок.
Источник: Facebook-страница столичного метрополитена, КГГА
Детали: Согласно сообщению движение организовано по:
Красной линии – от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
Примерный интервал движения 40 минут.
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График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00.
Автобусные маршруты
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
№21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна"
№21к – от ул. Милославской до просп. Маяковского
№22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской
№24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная"
№32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
№47 – от ст. м. "Нивки" – до ул. Стеценко
№51 – от ст. м. "Красный Хутор" к мосту Патона
№55 – от Дарницкой площади до моста Патона
№57 – от ст. г. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
№62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"
№69 – от ст. м. "Дворца Спорта" до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
№90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м "Шулявская" – Севастопольская площадь – Демеевская пл. – ст. м. "Голосеевская"
№97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)
№99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
№101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда к ст. м. "Почайна"
№101К – от ул. Милославской до просп. Маяковского
№103 – от ул. Светлицкого до ст. "Академгородок" через пл. Марченко
№114 – от ул. Милославской на Дарницкую пл.
№114К – от Милославской до ж. м. Радужный
№115 – от ул. Заслонова до моста Патона
№118 – от Политехнического института – до моста Патона
Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 временно не осуществляется.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:
№2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь"
Движение других маршрутов временно не производится.
В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.