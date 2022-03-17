В Киеве возобновило работу метро: где едет

В Киеве после усиленного комендантского часа метро возобновило работу в режиме перевозок.

Источник: Facebook-страница столичного метрополитена, КГГА

Детали: Согласно сообщению движение организовано по:

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Красной линии – от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

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Примерный интервал движения 40 минут.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна"

№21к – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная"

№32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№47 – от ст. м. "Нивки" – до ул. Стеценко

№51 – от ст. м. "Красный Хутор" к мосту Патона

№55 – от Дарницкой площади до моста Патона

№57 – от ст. г. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"

№69 – от ст. м. "Дворца Спорта" до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м "Шулявская" – Севастопольская площадь – Демеевская пл. – ст. м. "Голосеевская"

№97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)

№99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда к ст. м. "Почайна"

№101К – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№103 – от ул. Светлицкого до ст. "Академгородок" через пл. Марченко

№114 – от ул. Милославской на ​​Дарницкую пл.

№114К – от Милославской до ж. м. Радужный

№115 – от ул. Заслонова до моста Патона

№118 – от Политехнического института – до моста Патона

Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 временно не осуществляется.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь"

Движение других маршрутов временно не производится.

В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.