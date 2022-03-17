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Британська розвідка: вторгнення РФ застопорилось на всіх фронтах

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 08:47

За словами британської розвідки, російське вторгнення в Україні "значно застопорилося на всіх фронтах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Згідно з останнього огляду Міноборони Британії, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі та в повітрі за останні дні.

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Вони "продовжують зазнавати великих втрат", а вторгнення "в основному застопорилося на всіх фронтах".

Водночас, українську оборону кваліфікували як "стійку та добре скоординовану" і заявили, що переважна більшість території залишається в руках України.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, представляє Владімір Путін

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Теми: війнаУкраїнаВелика БританіяРосія
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