Британська розвідка: вторгнення РФ застопорилось на всіх фронтах

За словами британської розвідки, російське вторгнення в Україні "значно застопорилося на всіх фронтах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Згідно з останнього огляду Міноборони Британії, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі та в повітрі за останні дні.

Реклама:

Вони "продовжують зазнавати великих втрат", а вторгнення "в основному застопорилося на всіх фронтах".

Водночас, українську оборону кваліфікували як "стійку та добре скоординовану" і заявили, що переважна більшість території залишається в руках України.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, представляє Владімір Путін