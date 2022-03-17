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Британская разведка: вторжение РФ застопорилось на всех фронтах

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 09:47

По словам британской разведки, российское вторжение в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Согласно последнему обзору Минобороны Британии, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".

В то же время украинскую оборону квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что подавляющее большинство территории остается в руках Украины.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет собой Путин.

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Темы: войнаУкраинаВеликобританияРосcия
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