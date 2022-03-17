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Україна посилює роботу з визволення цивільних з полону

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 08:58

Влада посилює роботу з визволення захоплених у полон цивільних, серед яких мери міст та рятувальник ДСНС, повідомила очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

Джерело: Верещук під час брифінгу

Пряма мова Верещук: "Ми посилюємо роботу з визволення захоплених у полон цивільних: мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, голови райради Мелітополя Сергія Прийми, голови Іванкового Тетяни Свириденко, голови Щастинської військово-цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря міськради Скадовська Юрія Палюха, а також рятувальника Олексія Данченка".

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