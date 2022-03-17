Украина усиливает работу по освобождению гражданских из плена

Власти усиливают работу по освобождению захваченных в плен гражданских, среди которых мэры городов и спасатель ГСЧС, сообщила глава МинТОТ Ирина Верещук.

Источник: Верещук во время брифинга

Прямая речь Верещук: "Мы усиливаем работу по освобождению захваченных в плен гражданских: мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, председателя райсовета Мелитополя Сергея Приймы, председателя Иванковой Татьяны Свириденко, председателя Щастинской военно-гражданской администрации Владимира Тюрина, секретаря горсовета Скадовска Юрия Палюха, а также спасателя Алексея Данченко".