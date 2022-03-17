Маріуполь розбомблений на 80-90% – заступник мера

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто наразі зруйноване на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища.

Джерело: заступник мера Маріуполя Сергій Орлов в інтерв'ю Forbes

Пряма мова Орлова: "Я вважаю, що 80-90% (Маріуполя – ред.) розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені".

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Деталі: За словами Орлова, на момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.

Станом на 13 березня загинули 2 358 людей. Водночас Орлов пояснив, що це тільки ті загиблі, чиї тіла були на вулиці. Водночас є ще люди під завалами, тому кількість загиблих "сміливо можна помножити на 1,5-2".

Заступник мера додав, що жертв війни ховають у братських могилах. Близько 70% загиблих ідентифіковані – влада намагається вести облік: у кого є документи, то їх заносять в журнали.

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Ховають людей просто у центрі міста, у Міському саду, оскільки околиці міста закриті – російські військові не випускають комунальників на діючі цвинтарі. Деякі люди ховають загиблих у дворах будинків.

За словами Орлова, окупанти розстріляли майже всі машини ДСНС, тому рятувальники не мають можливості виїжджати на пожежі.

Наразі в місті працює "буквально кілька машин водоканалу, які розвозять воду". Невелика частина мешканців, які живуть у приватному секторі можуть брати воду з колодязів. Водночас ті, хто жили у багатоквартирних будинках, спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою, набирали з калюж і топили сніг, коли він був.

Жоден завод у місті не працює, і запустити роботу немає змоги. "Азовсталь" розбомбили повністю.

Щодо лікарів, яких взяли у заручники, то, за даними Орлова, один з інтернів повідомив, що росіяни, які їх захопили, навезли купу поранених росіян і заставляють їх лікувати.

За словами заступника мера міста, найжахливіше у цій війні – не мати відповіді на питання людей.

Не могти відповісти мамам 3000 немовлят, де взяти дитяче харчування, бо його у місті нема. Не могти відповісти мамам старших дітей, які помирають з голоду, де взяти їжу, бо їжі теж немає, адже окупанти не пропускають колону з гуманітарним вантажем.

Не могти відповісти людям, яких завалило у бомбосховищі, чи зможуть їх розблокувати.

Для довідки: Від 3 березня Маріуполь перебуває в облозі російських окупантів і щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти. За підрахунками міськради, лише 15 березня російська армія скоїла на місто 22 авіанальоти, в результаті яких скинула 100 бомб.

Мирні люди цілодобово живуть у підвалах, а захисники борються за місто з усіх сил.

Кількість загиблих станом на 13 березня становила 2 358 осіб. Людей ховають у братських могилах просто у центрі міста.