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Мариуполь разбомблен на 80-90% – заместитель мэра

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 09:07
Мариуполь разбомблен на 80-90% – заместитель мэра
Разбомбленный Россией Мариуполь. Фото Мариупольского городского совета из Telegram

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город в настоящее время разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.

Источник: заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes

Прямая речь Орлова: "Я считаю, что 80-90% (Мариуполя – ред.) разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены".

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Детали: По словам Орлова, в момент блокады в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

По состоянию на 13 марта погибли 2 358 человек. В то же время Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. В то же время, есть еще люди под завалами, поэтому количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

Заммэра добавил, что жертв войны хоронят в братских могилах. Около 70% погибших идентифицированы – власти пытаются вести учет: у кого есть документы, то их заносят в журналы.

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Хоронят людей прямо в центре города, в Городском саду, поскольку окрестности города закрыты – российские военные не выпускают коммунальщиков на действующие кладбища. Некоторые люди хоронят погибших в дворах домов.

По словам Орлова, оккупанты расстреляли почти все машины ГСЧС, поэтому у спасателей нет возможности выезжать на пожары.

В настоящее время в городе работает "буквально несколько машин водоканала, развозящих воду". Небольшая часть жителей, живущих в частном секторе, могут брать воду из колодцев. В то же время те, кто жил в многоквартирных домах, спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой, набирали из луж и топили снег, когда он был.

Ни один завод в городе не работает, и запустить работу нет возможности. "Азовсталь" разбомбили полностью.

Что касается врачей, взятых в заложники, то, по данным Орлова, один из интернов сообщил, что захватившие их россияне навезли кучу раненых россиян и принуждают их лечить.

По словам заместителя мэра города, самое ужасное в этой войне – не иметь ответов на вопросы людей.

Не иметь ответа на вопросы мам 3000 младенцев, где взять детское питание, потому что его в городе нет. Не иметь ответа на вопросы мам старших детей, которые умирают от голода, где взять еду, потому что еды тоже нет, поскольку оккупанты не пропускают колонну с гуманитарным грузом.

Не иметь ответа на вопросы людей, которых завалило в бомбоубежище, смогут ли их разблокировать.

Для справки: С 3 марта Мариуполь находится осаде российских оккупантов и ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты. По подсчетам горсовета, только 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых сбросила 100 бомб.

Мирные люди круглосуточно живут в подвалах, а защитники борются за город изо всех сил.

Количество погибших по состоянию на 13 марта составило 2358 человек. Людей хоронят в братских могилах прямо в центре города.

Темы: Мариупольвойна
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