У Києві діють диверсанти, під Києвом війська РФ топчуться на місці – голова КВА

У Києві продовжують діяти диверсійні групи, але сил на штурм української столиці у російських окупантів недостатньо.

Джерело: голова Київської військової адміністрації, генерал-майор Збройних Сил України Микола Жирнов в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 16 березня

Деталі: "По-перше, потрібно мати війська, які зможуть це завдання (оточення чи прориву до Києва – ред.) виконати. А по-друге, потрібно мати війська, які зможуть оточити місто та провести штурм. Оточити Київ – це не виграти битву за Київ".

Деталі: За словами Жирнова, по 40-кілометровій колоні військової технівки росіян, яка рухалася до Києва, "було нанесено ураження – і вони перейшли до оборони".

"Кожного дня вони зазнають втрат від сил оборони і від тих сил, які вночі їх бʼють. Тому вони намагаються зробити перегрупування, поповнити втрати особового складу, відремонтувати техніку і забезпечити логістику", – сказав голова КВА.

Довкола Києва тривають битви. Це Ірпінь, Буча, Гостомель, Димер, Іванків, Баришівка. За словами Жирнова, "обстріли цих районів не мають системності та наносяться від відчаю та безсилля переламати хід боїв".

"Із дій ворога можна зробити висновок, що топтання на місці з постійними втратами деморалізували його. Вже протягом тижнів окупант не може підібратися ближче до столиці. Ми його зупинили. І по деяким напрямкам наші Збройні сили перешли до наступу", – заявив голова київської військової адміністрації.

У самому Києві ж діють диверсанти.

Пряма мова: "На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують та знешкоджують. На даний момент затримано 105 осіб, які підозрюються в диверсійних діях. Всіх підозрілих ми відслідковуємо і відразу приймаємо відповідні заходи".

Деталі: Причини комендантської години, що тривала півтори доби, Жирнов озвучити не міг, але сказав, що були сплановані "серйозні заходи щодо знищення ДРГ противника та інших сил окупантів, які хочуть оволодіти Києвом".

Жирнов також зазначив, що при районних радах столиці формують і набирають додаткові добровольчі загони Територіальної оборони, які на даний час проходять підготовку та отримують завдання по обороні Києва.

"Додаткова мобілізація не планується, тому що сьогодні достатньо людей, які записуються як добровольці до лав сил оборони", – додав він.