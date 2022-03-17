Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве действуют диверсанты, под Киевом войска РФ топчутся на месте – глава КВА

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 10:21
Николай Жирнов, фото пресс-службы

В Киеве продолжают действовать диверсионные группы, но сил на штурм украинской столицы у российских оккупантов недостаточно.

Источник: глава Киевской военной администрации, генерал-майор Вооруженных Сил Украины Николай Жирнов в интервью РБК-Украина, опубликованном 16 марта

Детали: "Во-первых, нужно иметь войска, которые смогут эту задачу (окружение или прорыв в Киев – ред.) выполнить. А во-вторых, нужно иметь войска, которые смогут оцепить город и провести штурм. Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев".

Детали: По словам Жирнова, 40-километровой колонне военной техники россиян, двигавшейся в Киев, "была поражена – и они перешли к обороне".

"Каждый день они несут потери от сил обороны и от тех сил, которые ночью их бьют. Поэтому они пытаются провести перегруппировку, пополнить потери личного состава, отремонтировать технику и обеспечить логистику", – сказал глава КВА.

Вокруг Киева продолжаются битвы. Это Ирпень, Буча, Гостомель, Дымер, Иванков, Барышевка. По словам Жирнова, "обстрелы этих районов не имеют системности и наносятся от отчаяния и бессилия переломить ход боев".

"Из действий врага можно сделать вывод, что топтание на месте с постоянными потерями деморализовало его. Уже в течение недель оккупант не может подобраться поближе к столице. Мы остановили его. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли к наступлению", – заявил глава киевской военной администрации.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В Киеве же действуют диверсанты.

Прямая речь: "На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. На данный момент задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Всех подозрительных мы отслеживаем и принимаем соответствующие меры".

Детали: Причины длившегося полтора суток комендантского часа Жирнов озвучить не мог, но сказал, что были спланированы "серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом".

Жирнов также отметил, что при районных советах столицы формируют и набирают дополнительные добровольческие отряды Территориальной обороны, которые в настоящее время проходят подготовку и получают задачи по обороне Киева.

"Дополнительная мобилизация не планируется, потому что сегодня достаточно людей, которые записываются как добровольцы в ряды сил обороны", – добавил он.

Темы: КиевКиевская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Под Киевом на линии фронта пропал фотожурналист Макс Левин

Россияне выискивают новые силы и перегруппировываются – сводка Генштаба

Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ

Все новости...
Киев
В Киеве возобновило работу метро: где едет
Сбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек
Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома
Последние новости
17:58
Десантники говорят, что сбили "Иглой" российскую крылатую ракету над Николаевщиной
17:53
фото, видеоНовый обстрел в Киеве: на Оболони горел грузовик и два здания
17:45
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы
17:43
Для украинских зоопарков собрали более полумиллиона евро помощи
17:38
Как хотят наказывать тех, кто во время войны бежал за границу – юрист
17:16
Отсчет закончился: Anonymous "слил" базу данных компании Nestle
17:10
Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине
17:08
Американский вуз открывает бесплатную программу для украинцев в память о погибшей харьковчанке
17:00
Россияне отпустили из плена журналистку hromadske
16:54
Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать завод в РФ
Все новости...